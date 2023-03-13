«Нэшвилл» в овертайме дожал «Анахайм», Тренин отметился заброшенной шайбой

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Нэшвилл Предаторз» на выезде обыграл «Анахайм Дакс».

Встреча завершилась в овертайме со счетом 5:4 в пользу гостей, в составе которых дублем отметился Томас Новак. Еще по одной шайбе забросили Филип Томасино в большинстве, Кифер Шервуд и Яков Тренин.

Хозяева ответили дублем Мэйсона Мактавиша, а также точными бросками Франка Ватрано и Троя Терри.

«Хищники» набрали 73 очка и занимают девятое место в турнирной таблице Западной конференции.

«Утки» с 54 очками расположились на 14-й строчке.