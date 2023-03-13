19 сэйвов Василевского не спасли «Тампу» от поражения в матче с «Виннипегом»

Матч регулярного чемпионата НХЛ «Тампа-Бэй» – «Виннипег» завершился с минимальным преимуществом гостей – 3:2.

В составе победителей отличились Нейт Шмидт, Нино Нидеррайтер и Морган Бэррон. У проигравших это сделали Алекс Киллорн и Энтони Чирелли.

Российский форвард «молний» Никита Кучеров очков не набрал. Его партнер по команде, защитник Михаил Сергачев закончил матч с показателем полезности «-1», а вратарь «Тампы» Андрей Василевский отразил 19 бросков из 22.

Таким образом, «Лайтнинг» потерпели седьмое поражение в девяти последних матчах, а «Джетс» одержали вторую победу кряду.

15 марта «Тампа» сыграет с «Нью-Джерси», а «Виннипег» встретится с «Каролиной».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Тампа-Бэй» – «Виннипег» – 2:3 (1:1, 1:2, 0:0)

Голы:

1:0 – 1 Киллорн (Хэйгл, Сирелли)

1:1 – 10 Шмидт (Стэнли)

1:2 – 21 Нидеррайтер (Уилер, Шайфли)

1:3 – 29 Баррон (Эпплтон, Диллон)

2:3 – 30 Сирелли (Хэйгл)

Вратари: Ан. Василевский 19/22 – Хеллибак 33/35.