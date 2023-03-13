Харламов объяснил, почему «Торпедо» дальше будет легче в плей-офф

Генеральный директор нижегородского «Торпедо» Александр Харламов объяснил, почему волжанам дальше будет психологически проще в плей-офф Кубка Гагарина.

«Можно ли сказать, что определенная задача уже решена и ребят это раскрепостит? С одной стороны, вы правы. В нашей команде средний возраст игроков 22 года. А для 80% из них это первый плей-офф в их жизни. Возможно, в психологическом плане дальше будет полегче. Но это и внутренняя подготовка на весь дальнейший плей-офф. Задача - идти шаг за шагом к главной цели», - приводит слова Харламова Metaratings.

Добавим, что четвертьфинальная серия Западной конференции между «Торпедо» и московским «Динамо» завершилась со счетом 4-2 в пользу команды Игоря Ларионова.

Нижегородцы впервые в своей истории пробились во второй раунд соревнований.