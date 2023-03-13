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Мартемьянов обвинил игроков «Сибири» в неготовности к плей-офф

Новосибирский клуб выбыл в первом раунде Кубка Гагарина.
13 марта 2023 11:07
автор: Александр Шульгин

Главный тренер новосибирской «Сибири» Андрей Мартемьянов заявил, что большинство игроков его команды не соответствуют уровню плей-офф Кубка Гагарина.

«В моей карьере есть проход первого раунда. Здесь не только желание и мастерство тренерского штаба. Внутреннее состояние команды, готова ли она в плей-офф биться. Это длинный рассказ. Много нюансов. Ментально не все игроки готовы к этому. Одна треть команды соответствовала уровню, две трети не соответствовали. Не скажу, что они плохо играли. Но столько грубейших ошибок в обороне мы в регулярном чемпионате не делали. Приклеить ко мне, что я тренер регулярного чемпионата? Приклеивайте, мне ничего не страшно», - приводит слова специалиста пресс-служба КХЛ.

Напомним, в 1/4 финала Восточной конференции «Сибирь» встречалась с омским «Авангардом» и уступила в серии со счетом 1-4.

По итогам регулярного первенства команда Мартемьянова заняла третье место в турнирной таблице Востока.

источник: КХЛ
Мартемьянов обвинил игроков «Сибири» в неготовности к плей-офф
Новосибирский клуб выбыл в первом раунде Кубка Гагарина.
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