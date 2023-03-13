«Салават Юлаев» продлил контракт с Хмелевским до 2024 года

Уфимский «Салават Юлаев» продлил контракт с нападающим Александром Хмелевским, сообщается на официальном сайте клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Новое соглашение с 23-летним американским хоккеистом рассчитано до 2024 года.

«Мне было приятно играть за «Салават Юлаев» в этом году. У нас очень хороший коллектив, настоящая команда. Я увидел, что КХЛ – это отличная лига, для меня переход в Уфу стал отличным шагом в карьере. Рад, что оказался здесь. Я прибавил как игрок, мне понравилось всё: партнеры, организация, клуб», - цитирует Хмелевского пресс-служба уфимского клуба.

Хмелевский перешел в «Салават Юлаев» в 2022 году из клуба НХЛ «Сан-Хосе Шаркс». В завершившемся сезоне он стал лучшим снайпером уфимской команды в прошедшем регулярном чемпионате КХЛ, набрав 48 очков (26 шайб + 22 передачи) в 67 матчах. В плей-офф он также повторил свое достижение, став лучшим бомбардиром и снайпером. На его счету 5 очков (4+1) в шести играх.