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«Салават Юлаев» продлил контракт с Хмелевским до 2024 года

Новое соглашение рассчитано на год.
13 марта 2023 13:13
автор: Александр Евграфов

Уфимский «Салават Юлаев» продлил контракт с нападающим Александром Хмелевским, сообщается на официальном сайте клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Новое соглашение с 23-летним американским хоккеистом рассчитано до 2024 года.

«Мне было приятно играть за «Салават Юлаев» в этом году. У нас очень хороший коллектив, настоящая команда. Я увидел, что КХЛ – это отличная лига, для меня переход в Уфу стал отличным шагом в карьере. Рад, что оказался здесь. Я прибавил как игрок, мне понравилось всё: партнеры, организация, клуб», - цитирует Хмелевского пресс-служба уфимского клуба.

Хмелевский перешел в «Салават Юлаев» в 2022 году из клуба НХЛ «Сан-Хосе Шаркс». В завершившемся сезоне он стал лучшим снайпером уфимской команды в прошедшем регулярном чемпионате КХЛ, набрав 48 очков (26 шайб + 22 передачи) в 67 матчах. В плей-офф он также повторил свое достижение, став лучшим бомбардиром и снайпером. На его счету 5 очков (4+1) в шести играх.

источник: «Советский спорт»
«Салават Юлаев» продлил контракт с Хмелевским до 2024 года
Новое соглашение рассчитано на год.
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