Нападающий «Витязя» Граовац близок к уходу из клуба

Генеральный менеджер подмосковного клуба «Витязь» Игорь Варицкий рассказал о контрактах хоккеистов на новый сезон.

«Пока шли игры плей-офф, мы не дергали никого, но сейчас все закончилось. И могу сказать, что контракты с Бусыгиным и Яровым продлены, о них объявим позднее. Также договорились с защитником Роем. Он остается, с остальными ребятами активно ведем переговорный процесс. Надеюсь, удастся договориться», - отметил Варицкий на пресс-конференции, посвященной итогам сезона.

Варицкий также отметил, что контракт с нападающим Тайлером Граовацем скорее всего продлен не будет, поскольку была нестабильная игра.

Граовац в одном из матчей регулярного чемпионата получил сложную травму челюсти.

Он присоединился к «Витязю» в июле прошлого года, перейдя из минского «Динамо». В минувшем регулярном чемпионате 29-летний хоккеист провел 49 матчей, в которых набрал 20 очков (9 шайб + 11 передач).