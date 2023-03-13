Алексей Кудашов: О многих игроках мнение поменялось. Пока не буду называть фамилии

«Сохранится ли эта команда? По горячим следам не хотелось бы делать выводов, но для многих игроков регулярный чемпионат и плей-офф сложились по-разному. И о многих игроках мнение поменялось. Пока не буду называть фамилии, потому что мне надо все понять.

Расстроил плей-офф, потому что те, на кого надеялись и видели, что они должны прогрессировать, не сыграли. Были ли игроки, которые, наоборот, меня удивили? Нет. У меня были другие ожидания от многих, а от кого я ожидал, что они так сыграют, они так и сыграли. Мой контракт? Давайте сейчас вопросы по серии и сегодняшней игре.

Почему выпустили Волкова вместо Коновалова? Он был свежее. И сейчас уже можно говорить – на самом деле у Ильи была микротравма, и в конце регулярки у нас один Волков играл. И здесь все было не так просто, поэтому дали возможность сыграть Волкову.

Сегодняшний овертайм еще не видел и не хочу разбирать. А те два овертайма… Мы разбирали с игроками, это чисто тактические моменты, молодые пацаны у нас не так сыграли, потому и получили голы.

Потапов травмирован, потому и не сыграл сегодня. У нас так получилось, что в начале серии выбыл Ефремов, потом выбыл Потапов, и сегодня в начале четвертого периода выпал Каблуков, поэтому с центральными было тяжеловато. В принципе, по центральным форвардам на игру мы поставили все, что было. Другого у нас не было. Наверное, может быть, поменял еще несколько сочетаний, потому что были у нас игроки быстрее, которые сегодня не сыграли», — передает слова Кудашова «Чемпионат».