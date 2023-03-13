Кросби стал лучшим в истории «Питтсбурга» по числу сезонов, в которых набрано 80 и более очков

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби, отметившись двумя результативными передачами в матче с «Нью-Йорк Рейнджерс», набрал 80-е очко в этом сезоне. Для Кросби этот сезон стал 12-м, в котором 35-летний канадец набрал 80 и более очков.

По этому показателю он опередил Марио Лемье, у которого было 11 сезонов, сообщает пресс-служба НХЛ.

Российский нападающий Евгений Малкин вышел на второе место по количеству сезонов, в которых он набирал 70 и более очков. У Малкина их теперь 12. По этому показателю он повторил достижение Лемье, но уступает Кросби (13).

«Питтсбург» набрал 78 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице Востока.