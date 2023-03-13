«Витязь» останется в Балашихе еще на год

Хоккейный клуб «Витязь» будет проводить домашние матчи в следующем сезоне в Балашихе, сообщил генеральный менеджер команды Игорь Варицкий.

«В целом мы довольны условиями, которые нам предоставили. Все хорошо. Ни для кого не секрет, что Балашиха – счастливое место в хоккее. Мы выполнили задачу, хотя давно не выходили в плей-офф. Вот и болельщики в Балашихе стали своими. Они оценивают команду по игре и результату. Мы стали показывать неплохую игру. И заполняемость трибун повысилась. На следующий год команда остается здесь же. Пока мы не видим никаких причин для перемен. Из Подольска не обращались. Мы еще год назад говорили о том, что дворец в Подольске требует ремонта и обновления», - отметил Варицкий на пресс-конференции, посвященной итогам сезона.

«Витязь» завершил регулярный чемпионат на шестом месте, а в первом раунде плей-офф уступил «Локомотиву» 1-4.