Овечкин отсутствовал на тренировке «Вашингтона»

Форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин не появился на сегодняшней тренировке своего хоккейного клуба. Об этом сообщает журналист Роман Стаббс в своих соцсетях.

Отметим, что 12 марта в матче регулярного чемпионата НХЛ «кэпс» в гостях обыграли «Нью-Йорк Айлендерс» со счетом 5:1 .

Как утверждает источник, российский хоккеист принял решение взять время на восстановление и отдых, поэтому пропустил тренировку команды.

Добавим, что в ночь с 14 на 15 марта «Вашингтон» отправится в гости к «Нью-Йорк Рейнджерс». В данный момент Овечкин заработал 62 очка (36+26) в нынешнем сезоне НХЛ.