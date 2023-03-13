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«Такого не должно быть вообще»: Билялетдинов исключил возможность появления любимчиков в «Ак Барсе»

Казанцы успешно преодолели первый раунд Кубка Гагарина.
13 марта 2023 21:18
автор: Александр Шульгин

Главный тренер казанского «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов исключил появление в своей команде так называемых любимчиков. Наставник объяснил свою позицию.

«С кем-то больше общаешься, с кем-то меньше, все бывает. А такого, что этот нравится, а этот не нравится, не должно быть вообще. Они же все видят. И это тоже нехорошо. Есть какие-то недостатки в игре, и с этим человеком ты больше разговариваешь, а к кому-то и не надо подходить, у него все нормально. Ты можешь что-то спросить, и этого достаточно», - приводит слова специалиста пресс-служба КХЛ.

Добавим, что в четвертьфинале Восточной конференции плей-офф Кубка Гагарина «Ак Барс» обыграл нижнекамский «Нефтехимик»со счетом 4-2 в серии.

Билялетдинов возглавил команду по ходу сезона после отставки Олега Знарка.

источник: КХЛ
«Такого не должно быть вообще»: Билялетдинов исключил возможность появления любимчиков в «Ак Барсе»
Казанцы успешно преодолели первый раунд Кубка Гагарина.
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