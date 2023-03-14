Три очка Ничушкина принесли «Колорадо» победу над «Монреалем»

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Колорадо Эвеланш» на выезде обыграл «Монреаль Канадиенс».

Встреча завершилась со счетом 8:4 в пользу гостей, в составе которых дубль оформил Арттури Лехконен. Еще по одной шайбе забросили Боуэн Байрам, Мэттью Ньето, Микко Рантанен, Ти Джей Комфер, а также Натан Маккиннон и Валерий Ничушкин, реализовавшие большинство. Кроме того, россиянин записал на свой счет две голевые передачи.

Хозяева ответили точными бросками Джоша Андерсона, Дениса Гурьянова в большинстве, Ессе Иленена и Майка Матесона.

«Лавины» набрали 80 очков и занимают седьмое место в турнирной таблице Западной конференции.

«Монреаль» с 58 очками 15-й на Востоке.