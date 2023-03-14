Гол и передача Дадонова помогли «Далласу» победить «Сиэтл»

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Даллас Старз» на выезде обыграл «Сиэтл Кракен».
Встреча завершилась со счетом 5:2 в пользу гостей, в составе которых отличились Евгений Дадонов, Джейми Бенн и Джо Павелски, реализовавшие большинство, Уайатт Джонстон и Джейсон Робертсон, также воспользовавшийся розыгрышем лишнего игрока.
Хозяева ответили шайбами Янни Гурда и Эли Толванена.
«Даллас» набрал 87 очков и продолжает погоню за лидирующим на Западе «Вегасом».
«Сиэтл» с 81 очком идет пятым.
источник: «Советский спорт»