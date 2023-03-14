«Никаких предпочтений нет»: Кравец готов к любому сопернику в полуфинале Восточной конференции

Главный тренер омского «Авангарда» Михаил Кравец поделился своими ожиданиями от соперника по полуфиналу Восточной конференции плей-офф Кубка Гагарина.

«Настроение у всех хорошее, тренировки проходят с улыбками, бодро, качественно. Ребята настраиваются на следующий раунд. Никаких предпочтений нет. Кто выиграет, с теми и будет играть», - приводит слова специалиста пресс-служба КХЛ.

Напомним, «Авангард» завершил свою четвертьфинальную серию с новосибирской «Сибирью» со счетом 4-1.

Счет в серии между екатеринбургским «Автомобилистом» и магнитогорским «Металлургом» 3-3. Решающий седьмой матч пройдет на домашней арене екатеринбуржцев.