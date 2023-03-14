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В НХЛ считают, что «Рейнджерс» дойдет до финала Кубка Стэнли благодаря Шестеркину

Голкипер проводит очередной фантастический сезон.
14 марта 2023 11:39
автор: Александр Шульгин

Журналист официального сайта НХЛ Дэн Розен заявил, что российский голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестеркин поможет своей команде дойти до финала Кубка Стэнли.

«Он - главная причина, по которой «Рейнджерс» выйдут в финал Кубка Стэнли в этом сезоне. Когда он в игре, в НХЛ, возможно, нет лучшего вратаря, поэтому для «Рейнджерс» жизненно важно, чтобы Шестеркин провел серию качественных матчей, которые выведут его в плей-офф и оставят ощущение, что его игра хороша. Вот почему его игра с 32 сейвами в матче с «Баффало Сэйбрз», где «рейнджеры» одержали победу в овертайме со счетом 2:1, была так важна. «Рейнджерс» нуждались в каждом сейве, а Шестеркин явно был первой звездой встречи», - приводит слова Розена пресс-служба лиги.

Напомним, в текущем сезоне Шестеркин провел 47 матчей, в которых пропустил 127 шайб.

После 66 игр «Рейнджерс» с 84 очками занимают шестую строчку в турнирной таблице Восточной конференции.

источник: NHL (НХЛ)
В НХЛ считают, что «Рейнджерс» дойдет до финала Кубка Стэнли благодаря Шестеркину
Голкипер проводит очередной фантастический сезон.
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