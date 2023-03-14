«Спартак» назначил Жамнова на пост главного тренера

Московский «Спартак» объявил о назначении на пост главного тренера команды наставника сборной России Алексея Жамнова.

Напомним, что специалист также занимает пост советника председателя наблюдательного совета красно-белых. Ранее тренер уже исполнял обязанности главного тренера московского клуба.

Под руководством Жамнова сборная России завоевала серебряные медали Олимпийских игр в Пекине.

В минувшем сезоне «Спартак» занял девятое место в турнирной таблице Западной конференции и не смог пробиться в плей-офф Кубка Гагарина.