«Успех в плей-офф стал лучшим подарком». Билялетдинов об итогах первого раунда плей-офф

Главный тренер казанского «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов считает, что лучшим подарком к его 68-летию стал выход победителя Восточной конференции в полуфинал.

«Нефтехимик» сыграл очень здорово. Я считаю, что победа – это большой труд наших ребят, это подарок – победа команды. «Ак Барс» четыре раза победил «Адмирал» в регулярном чемпионате? Считаю, не надо об этом думать. Они обыграли Уфу. Есть психологический подъем, готовиться нужно серьезно», - цитирует Билялетдинова сайт «Ак Барса».

Полуфинальная серия до четырех побед начнется двумя играми в Казани 16 марта.