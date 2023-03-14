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«Успех в плей-офф стал лучшим подарком». Билялетдинов об итогах первого раунда плей-офф

Главный тренер «Ак Барса» считает, что игры с «Адмиралом» не будут легкими для победителя Восточной конференции.
14 марта 2023 13:37
автор: Александр Евграфов

Главный тренер казанского «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов считает, что лучшим подарком к его 68-летию стал выход победителя Восточной конференции в полуфинал.

«Нефтехимик» сыграл очень здорово. Я считаю, что победа – это большой труд наших ребят, это подарок – победа команды. «Ак Барс» четыре раза победил «Адмирал» в регулярном чемпионате? Считаю, не надо об этом думать. Они обыграли Уфу. Есть психологический подъем, готовиться нужно серьезно», - цитирует Билялетдинова сайт «Ак Барса».

Полуфинальная серия до четырех побед начнется двумя играми в Казани 16 марта.

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«Успех в плей-офф стал лучшим подарком». Билялетдинов об итогах первого раунда плей-офф
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