Радулов отрицает наличие конфликта с тренером «Нефтехимика» Леонтьевым

Нападающий казанского «Ак Барса» Александр Радулов опроверг появившуюся в прессе информацию о конфликте между ним и главным тренером нижнекамского «Нефтехимика» Олегом Леонтьевым.

«Не было конфликта с Леонтьевым. Кричать - это часть хоккея. Все хотят выиграть. «Нефтехимику» спасибо за серию, у них хорошая молодая команда. Провокации? Мы тоже где-то так делали, и следующая серия не будет исключением. Это нормально. Все хотят выиграть, и все способы хороши», - сказал Радулов журналистам», - приводит слова хоккеиста пресс-служба лиги.

Напомним, что по окончании шестого матча четвертьфинальной серии Восточной конференции между командами Радулов на повышенных тонах высказал претензии наставнику соперников.

«Ак Барс» одержал победу в противостоянии со счетом 4-2 и вышел в полуфинал, в котором сыграет против владивостокского «Адмирала».