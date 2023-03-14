Леонтьев оценил выступление «Нефтехимика» в текущем сезоне КХЛ 

Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев поделился мнением о игре своей команды в этом сезоне КХЛ.

Отмечается, что нижнекамский клуб пробился в 1/8 финала плей-офф КХЛ, где уступил «Ак Барсу» в серии до четырех побед (2:4).

«Хочется поблагодарить всех наших болельщиков за их поддержку в течение всего сезона. Спасибо всему нашему тренерскому штабу, у нас были трудности, которые мы смогли преодолеть вместе. К сожалению, нам не удалось выйти дальше. Но наши фанаты останавливают меня на улице и говорят спасибо за сезон. Это лучшая оценка всей нашей общей работы», – приводит слова Леонтьева пресс-служба «Нефтехимика».

Добавим, что на следующий стадии турнира, соперник «Нефтехимика» - «Ак Барс» встретится с «Адмиралом».