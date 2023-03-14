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«Металлург» победил в овертайме «Автомобилист» и вышел в полуфинал Восточной конференции

Решающая встреча состоялась в Екатеринбурге.
14 марта 2023 20:04
автор: Александр Евграфов

Хоккеисты «Металлурга» победили «Автомобилист» в овертайме седьмого матча четвертьфинала Восточной конференции Кубка Гагарина и вышли в следующий круг. Встреча в Екатеринбурге завершилась победой гостей со счетом 4:3.

В составе победителей в основное время отличились Никита Коростелев (6-я минута), Денис Зернов (54) и Его Яковлев. Победную шайбу забросил Николай Голдобин (69).

У хозяев шайбы на счету Ника Эберта (23), Сергея Широкова (32) и Алексея Макеева (42). «Металлург» выиграл четвертьфинальную серию со счетом 4-3 и в полуфинале Восточной конференции сыграет с омским «Авангардом». Первая встреча состоится в Омске 17 марта. Преимущество своей площадки будет у «Авангарда».

КХЛ. Кубок Гагарина. Плей-офф. 1/4 финала конференций. 7-я игра.

«Автомобилист» (Екатеринбург) – «Металлург» (Магнитогорск) – 3:4 (0:1, 2:0, 1:2, 0:1)

Голы:

0:1 – Коростелев (Майе, Яковлев), 05:40 (бол.)

1:1 – Эберт (Белоусов), 22:48

2:1 – Широков (Да Коста), 31:03 (бол.)

3:1 – Макеев (Белоусов, Голышев), 41:31 (бол.)

3:2 – Зернов (Кошелев, Дронов), 53:29 (бол.)

3:3 – Яковлев (Лайпсик), 55:28

3:4 - Голдобин (Лайпсик), 68:38

Вратари: Бобков – Паскуале

Счет в серии: 3-4

источник: «Советский спорт»
«Металлург» победил в овертайме «Автомобилист» и вышел в полуфинал Восточной конференции
Решающая встреча состоялась в Екатеринбурге.
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