ЦСКА одержал волевую победу над «Северсталью» и вышел в полуфинал Западной конференции

ЦСКА на своей площадке обыграли «Севресталь» в седьмом матче четвертьфинала Западной конференции Кубка Гагарина и вышли в следующий этап. Встреча, проходившая в Москве, завершилась победой «армейцев» со счетом 5:3.

Отметим, что за хозяев льда дубль оформил Владислав Каменев (35-я, 60-я минуты), по одной шайбе забросили Сергей Плотников (19), Владислав Провольнев (46) и Максим Соркин (47). Гости ответили голами Давида Думбадзе (14), Александра Петунина (17) и Александра Суворова (55).

Таким образом, ЦСКА вышел в полуфинал Западной конференции.

КХЛ. Кубок Гагарина. Плей-офф.

1/4 финала Западной конференций.

Седьмая игра.

ЦСКА (Москва) – «Северсталь» (Череповец) – 5:3 (1:2, 1:0, 3:1)

Голы:

0:1 – Думбадзе (Денисов, Гераськин), 13:02

0:2 – Петунин (Абросимов), 16:38 (мен.)

1:2 – Плотников (Григоренко, Нестеров), 18:25 (бол.)

2:2 – Каменев (Провольнев, Окулов), 34:15

3:2 – Провольнев (Слепышев, Карнаухов), 45:42

4:2 – Соркин (Мамин, Григоренко), 46:09

4:3 - Суворов (Иванцов), 54:55

5:3 - Каменев, 59:47 (мен.)

Счет в серии: 4-3