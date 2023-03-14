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«Огромная потеря для «Каролины»: в Северной Америке отреагировали на травму Свечникова

Россиянин пропустит остаток сезона.
14 марта 2023 23:41
автор: Артур Гичунцев

Североамериканский журналист Крис Джонстон сообщил, что форвард «Каролины» Андрей Свечников перенесет операцию в четверг, 15 марта.

Напомним, в матче с регулярного чемпионата НХЛ против «Вегаса» (0:4) россиянин получил повреждение правой передней крестообразной связки колена.

«В четверг Андрею Свечникову предстоит операция на колене, которая завершит его сезон. Огромная потеря для «Каролины», – написал журналист в соцсети.

Ранее в клубе подтвердили, что 22-летний Свечников больше не сыграет в нынешней кампании.

К слову, в текущем сезоне «регулярки» он провел 64 матча и набрал 55 (23+32) очков.

источник: «Советский спорт»
«Огромная потеря для «Каролины»: в Северной Америке отреагировали на травму Свечникова
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