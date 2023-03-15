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Макдэвид побил рекорд результативности в XXI веке, установленный Кучеровым

Шайба канадца и голевая передача Костина помогли «Эдмонтону» одержать победу над «Оттавой».
15 марта 2023 08:44
автор: Максим Скороходов

«Эдмонтон» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ победил «Оттаву» со счетом 6:3.

В составе «нефтяников» дубль оформил Леон Драйзайтль, забросив первую шайбу в равных составах (13-я минута), а вторую в большинстве (37). Также по голу забили Дерек Райан (3), Райан Ньюджент-Хопкинс (26), Ник Бьюгстад с передачи российского хоккеиста Клим Костина (40) и Коннор Макдэвид, поразивший пустые ворота (58). Этот гол стал для Макдэвида 129-м (56+73) очком в сезоне 26-летний, канадец побил рекорд результативности НХЛ XXI века, установленный Никитой Кучеровым (128 очков).

В составе «сенаторов» забивали Брэден Ткачук в большинстве (7-я минута) и дважды Тим Штюцле, сначала в меньшинстве (19), потом в равных составах (46).

«Ойлерз» набрали 82 очка и поднялись на третье место Тихоокеанского дивизиона, «Сенаторз» остались с 70 очками на шестой позиции в турнирной таблице Атлантического дивизиона.

«Оттава» 17 марта примет «Колорадо», «Эдмонтон» в этот же день сыграет дома против «Далласа».

источник: «Советский спорт»
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