Голевые передачи Тарасенко, Панарина и Шестеркина помогли «Рейнджерс» обыграть «Вашингтон»

«Рейнджерс» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ победили «Вашингтон» со счетом 5:3.

В составе клуба из Нью-Йорка дубль оформил Мика Зибанежад, сначала ему ассистировал Владимир Панарин (5-я минута), затем он закончил комбинацию, в которой очки получили голкипер Игорь Шестеркин и нападающий Артемий Панарин (15), также забивали Патрик Кейн в большинстве (19), Джэйкоб Труба (25) и Джимми Веси, поразивший пустые ворота (58).

У «столичных» по шайбе забросили Николас Обе-Кубель (15), Мэтт Ирвин (33) и Ник Дауд (52).

Отметим, что Шестеркин отразил 28 из 31 броска по своим воротам.

«Синерубашечники» набрали 86 очков и идут третьими в турнирной таблице Столичного дивизиона, где «Кэпиталз» с 71 очком занимают шестую позицию.

«Вашингтон» 16 марта примет «Баффало», «Рейнджерс» на следующий день сыграют дома против «Питтсбурга».