Дубль Барбашева и гол Дорофеева поспособствовали победе «Вегаса» над «Филадельфией»

«Вегас» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ победил «Филадельфию» со счетом 5:3.

В составе «рыцарей» дубль оформил российский хоккеист Иван Барбашев, реализовав большинство (22-я минута) и поразив пустые ворота (59). Также по шайбе забросили соотечественник Барбашева Павел Дорофеев (9), Теодорс Блюгерс (32) и Джонатан Марчессо при численном преимуществе (44).

У «оранжевых» забивали Трэвис Санхейм (29), Ник Силер (49) и Морган Фрост (51).

«Голдан Найтс» набрали 90 очков и закрепились на первом месте Западной конференции, «Флайерз» остались с 59 очками и идут предпоследними на Востоке.

«Вегас» 17 марта примет «Калгари», «Филадельфия» на следующий день сыграет дома против «Баффало».