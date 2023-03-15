ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Дубль Барбашева и гол Дорофеева поспособствовали победе «Вегаса» над «Филадельфией»

Матч НХЛ прошел в «Веллс Фарго-центре».
15 марта 2023 09:40
автор: Максим Скороходов

«Вегас» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ победил «Филадельфию» со счетом 5:3.

В составе «рыцарей» дубль оформил российский хоккеист Иван Барбашев, реализовав большинство (22-я минута) и поразив пустые ворота (59). Также по шайбе забросили соотечественник Барбашева Павел Дорофеев (9), Теодорс Блюгерс (32) и Джонатан Марчессо при численном преимуществе (44).

У «оранжевых» забивали Трэвис Санхейм (29), Ник Силер (49) и Морган Фрост (51).

«Голдан Найтс» набрали 90 очков и закрепились на первом месте Западной конференции, «Флайерз» остались с 59 очками и идут предпоследними на Востоке.

«Вегас» 17 марта примет «Калгари», «Филадельфия» на следующий день сыграет дома против «Баффало».

источник: «Советский спорт»
Две передачи Гаврикова помогли «Лос-Анджелесу» победить «Айлендерс»
Матч НХЛ прошел в «городе ангелов».
15.03.2023 10:11
Хоккей
автор: Максим Скороходов
Дубль Барбашева и гол Дорофеева поспособствовали победе «Вегаса» над «Филадельфией»
Матч НХЛ прошел в «Веллс Фарго-центре».
15.03.2023 09:40
Хоккей
автор: Максим Скороходов
Голевые передачи Тарасенко, Панарина и Шестеркина помогли «Рейнджерс» обыграть «Вашингтон»
Александр Овечкин пропустил матч НХЛ из-за травмы.
15.03.2023 09:14
Хоккей
автор: Максим Скороходов
Макдэвид побил рекорд результативности в XXI веке, установленный Кучеровым
Шайба канадца и голевая передача Костина помогли «Эдмонтону» одержать победу над «Оттавой».
15.03.2023 08:44
Хоккей
автор: Максим Скороходов
«Огромная потеря для «Каролины»: в Северной Америке отреагировали на травму Свечникова
Россиянин пропустит остаток сезона.
14.03.2023 23:41
Хоккей
автор: Артур Гичунцев
Андрей Свечников больше не сыграет в этом сезоне
Форвард «Каролины» выбыл из-за травмы передней крестообразной связки.
14.03.2023 22:59
Хоккей
автор: Артур Гичунцев
СКА сыграет с «Торпедо», а «Металлург» с омским «Авангардом»: расписание 2-го раунда Кубка Гагарина
Собрали всю актуальную информацию.
14.03.2023 22:35
Хоккей
автор: Артур Гичунцев
ЦСКА одержал волевую победу над «Северсталью» и вышел в полуфинал Западной конференции
Решающая игра прошла в Москве. 
14.03.2023 21:59
Хоккей
автор: Глеб Шевяков
«Металлург» победил в овертайме «Автомобилист» и вышел в полуфинал Восточной конференции
Решающая встреча состоялась в Екатеринбурге.
14.03.2023 20:04
Хоккей
автор: Александр Евграфов
Леонтьев оценил выступление «Нефтехимика» в текущем сезоне КХЛ 
Леонтьев оценил выступление «Нефтехимика» в текущем сезоне КХЛ 
Нижнекамская команда завершила выступление в сезоне, проиграл в серии плей-офф «Ак Барсу» со счетом 2:4
14.03.2023 18:17
Хоккей
автор: Глеб Шевяков
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика