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Две передачи Гаврикова помогли «Лос-Анджелесу» победить «Айлендерс»

Матч НХЛ прошел в «городе ангелов».
15 марта 2023 10:11
автор: Максим Скороходов

«Лос-Анджелес» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ победил «Айлендерс» со счетом 5:2.

В составе «островитян» забивали Пьер Энгвалль (12-я минута) и Жан-Габриэль Пажо (38).

У «королей» по шайбе забросили Блэйк Лизотт (22), Дрю Дауте, реализовавший численное преимущество (27), Алекс Айафалло также в большинстве (28), Тревор Мур (33) и Куинтон Байфилд, поразивший пустые ворота (60).

Отметим, что российский защитник «Лос-Анджелеса» Владислав Гавриков отдал две голевые передачи, а его соотечественник вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин отразил 32 из 36 бросков по своим воротам.

«Кингз» набрали 87 очков и занимают второе место в Тихоокеанском дивизионе, «островитяне» также идут в зоне плей-офф, так как с 76 очками располагаются на восьмом месте турнирной таблицы Восточной конференции.

«Айлендерс» 16 марта сыграют в гостях против «Анахайма», «Лос-Анджелес» на следующий день примет «Коламбус».

источник: «Советский спорт»
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