Гол Гурьянова помог «Монреалю» выиграть у «Питтсбурга», Малкин набрал два очка

«Монреаль» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ победил «Питтсбург» со счетом 6:4.

У клуба из США дубль оформил Джейк Гюнцел, забив сначала в равных составах (1-я минута), а потом в большинстве с передачи Евгения Малкина (39), который сам ранее реализовал численное преимущество (5), также голом отличился Крис Летанг (31).

У канадской команды забивали Майк Хоффман (6), Ессе Иленен (8), Денис Гурьянов (12), Джоэл Эдмундсон (20), Энтони Ришар (44) и Джон Андерсон, поразивший пустые ворота (60).

«Канадиенс» набрали 60 очков и занимают 14-е место в Восточной конференции, в турнирной таблицы которой «Пингвинз» идут с 78 очками седьмыми, в зоне плей-офф.

«Монреаль» 17 марта сыграет в гостях с «Флоридой», «Питтсбургу» в этот же день предстоит выездная игра против «Рейнджерс».