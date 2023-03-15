Пара нападающих из «Эдмонтона» повторила уникальное достижение результативности

В победном матче «Эдмонтона» против «Оттавы» (6:3) Леон Драйзайтль оформил дубль, а Конор Макдэвид забросил шайбу и отдал голевую передачу.

Теперь у обоих хоккеистов по 100 очков. Драйзатль добрался этой отметки (44+56), а Макдэвид набрал 129-е очко (56+73).

В истории НХЛ до этого момента были лишь несколько случаев, когда два хоккеиста одной команды набирали 100 оков. Это достижение покорялось Полу Коффи и Уйэну Гретцки в сезоне-1983/84 и тому же Гретцки и Ярри Курри в сезонах-1984/85 и 1986/87.