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«Авангард» продлил контракты с защитником и вратарем

Омский клуб продолжает борьбу за Кубок Гагарина.
15 марта 2023 14:01
автор: Александр Поволоцкий

«Авангард» заключил новые соглашения с двумя хоккеиста.

Как сообщает пресс-служба омского клуба, новые соглашения подписаны с защитником Семеном Чистяковым и голкипером Андреем Мишуровым.

Отметим, что игрок обороны провел в текущем сезоне 63 матча, в которых набрал 29 (6+23) очков при показателе полезности «+15». С Чистяковым подписал односторонний контракт на три сезона.

Голкипер провел в составе омского клуба 12 матчей. С Мишуровым заключен двусторонний контракт на два года.

Добавим, что «Авангард» сыграет в 1/4 финала с «Металлургом».

источник: «Советский спорт»
«Авангард» продлил контракты с защитником и вратарем
Омский клуб продолжает борьбу за Кубок Гагарина.
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