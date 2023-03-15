«Авангард» продлил контракты с защитником и вратарем

«Авангард» заключил новые соглашения с двумя хоккеиста.

Как сообщает пресс-служба омского клуба, новые соглашения подписаны с защитником Семеном Чистяковым и голкипером Андреем Мишуровым.

Отметим, что игрок обороны провел в текущем сезоне 63 матча, в которых набрал 29 (6+23) очков при показателе полезности «+15». С Чистяковым подписал односторонний контракт на три сезона.

Голкипер провел в составе омского клуба 12 матчей. С Мишуровым заключен двусторонний контракт на два года.

Добавим, что «Авангард» сыграет в 1/4 финала с «Металлургом».