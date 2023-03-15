КХЛ назвала лучших игроков первого раунда плей-офф

Комиссия по определению лучших игроков КХЛ назвала лауреатов первого раунда плей‑офф в четырех номинациях.

Как сообщает пресс-служба лиги, среди вратарей отмечен Никита Серебряков из «Адмирала». По его воротам за серию с «Салаватом Юлаевым» было нанесено 223 броска, из которых он отразил 93,72%.

Лучшим защитником признан Игорь Ожиганов, представляющий СКА. Он набрал 5 (1+4) очков в шести матчах при показателе полезности «+4».

Лучшим форвардом впервые в карьере признан Кертис Валк из «Автомобилист», набравший 10 (4+6) очков в семи матчах противостояния с «Металлургом».

Лучшим новичком стал Виталий Пинчук из минского «Динамо», набравший 4 (2+2) очка в шести матчах.