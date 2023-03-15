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Игорь Ларионов: «Торпедо» может удивить СКА, если будет действовать раскрепощенно

Главный тренер нижегородцев высказался перед стартом серии.
15 марта 2023 22:57
автор: Артур Гичунцев

В пятницу, 16 марта, «Торпедо» начнет серию плей-офф КХЛ с питерским СКА. Главный тренер нижегородцев Игорь Ларионов поделился ожиданиями от противостояния с армейским клубом.

«Мы просмотрели матчи СКА, знаем о соперниках многие вещи. Естественно, наша игра пока еще далека от идеала. Но если мы начнем действовать более раскрепощенно и более технически чисто, это может приятно удивить нас, тренеров, и соперников.

По составу выложим расстановку по звеньям завтра. Отсутствуют из-за травм Кирилл Ураков и Игорь Ларионов-младший. С Крэйгом Вудкрофтом мы общались по ходу сезона, но после серии минского «Динамо» со СКА разговора не было. Мы видели нарезки этой серии. И конечно можем взять на вооружение те вещи, которые застали врасплох армейцев. Телефон Крэйга, если что, у меня есть», – заявил Ларионов пресс-службе КХЛ.

Напомним, первый матч СКА и «Торпедо» состоится в Санкт-Петербурге 16 марта на стадионе «Ледовый» и начнется в 19:30 мск.

источник: КХЛ
Игорь Ларионов: «Торпедо» может удивить СКА, если будет действовать раскрепощенно
Главный тренер нижегородцев высказался перед стартом серии.
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