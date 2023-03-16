Гол и передача Овечкина принесли «Вашингтону» победу над «Баффало»

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» на своем льду обыграл «Баффало Сэйбрз».

Встреча завершилась серией буллитов, в которой хозяева одержали победу с общим счетом 5:4. В составе «столичных» отличились Ти Джей Оши и Том Уилсон, реализовавшие большинство, а также Евгений Кузнецов и Александр Овечкин. Капитан «Вашингтона» к тому же отметился одной голевой передачей.

Еще один результативный балл на счету Александра Алексеева, а Кузнецов реализовал победный буллит.

Гости ответили точными бросками Ильи Любушкина, Йона Петерки, Тайсона Джоста и Земгуса Гиргенсонса.

«Вашингтон» набрал 73 очка и занимает десятое место в турнирной таблице Восточной конференции, продолжая борьбу за выход в плей-офф Кубка Стэнли.

«Клинки» с 72 очками расположились строчкой ниже.