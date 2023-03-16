Хет-трик Бучневича не спас «Сент-Луис» от поражения в матче с «Миннесотой»

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Миннесота Уайлд» на выезде обыграла «Сент-Луис Блюз».

Встреча завершилась со счетом 8:5 в пользу гостей, в составе которых дубль оформил Райан Хартман, одну из своих шайб забросивший в большинстве. Еще по одному разу отличились Йон Клингберг, Оскар Сундквист, Мейсон Шоу, Алекс Голикоски и Райан Ривз. Напомним, Кирилл Капризов не принимал участия в матче в связи с полученной ранее травмой.

Хозяева ответили хет-триком Павла Бучневича и дублем Якуба Враны. Трижды «дикари» реализовывали численный перевес.

«Миннесота» набрала 86 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции.

«Блюзмены» с 63 очками остались на 11-й позиции.