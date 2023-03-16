Овечкин прокомментировал победу «Вашингтона» над «Баффало»

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал победу своей команды над «Баффало Сэйбрз» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

«Важнейшая победа и очень нужные два очка. Очевидно, что во вчерашней игре у нас был шанс отыграться и спасти матч, но мы этого не сделали. Играть второй день подряд против молодой и быстрой команды было нелегко. Это были важные два очка», - приводит слова хоккеиста пресс-служба лиги.

Встреча завершилась серией буллитов, в которой хозяева одержали победу с общим счетом 5:4. В составе «столичных» отличились Ти Джей Оши и Том Уилсон, реализовавшие большинство, а также Евгений Кузнецов и Александр Овечкин. Капитан «Вашингтона» к тому же отметился одной голевой передачей.

Еще один результативный балл на счету Александра Алексеева, а Кузнецов реализовал победный буллит.

Гости ответили точными бросками Ильи Любушкина, Йона Петерки, Тайсона Джоста и Земгуса Гиргенсонса.

«Вашингтон» набрал 73 очка и занимает десятое место в турнирной таблице Восточной конференции, продолжая борьбу за выход в плей-офф Кубка Стэнли.

«Клинки» с 72 очками расположились строчкой ниже.