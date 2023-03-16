«Колорадо» победил «Торонто», Георгиев отразил 17 бросков и выиграл серию буллитов у Самсонова

«Колорадо» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ победил «Торонто» со счетом 2:1 Б.

На гол защитника хозяев Райли Моргана (4-я минута) американский клуб ответил реализацией большинства от Минно Рантанена (15).

Победитель встречи определялся в серии буллитов, где все решил бросок форварда «Колорадо» Натана МакКиннона - 1:0.

Отметим, что на воротах обоих команд стояли российские вратари. Голкипер «Торонто» Илья Самсонов отразил 28 из 29 бросков, его соотечественник - Александр Георгиев - 17 из 18.

Клуб из Денвера набрал 82 очка и занимает третье место в Центральном дивизионе, «Мэйпл Лифс» добыли 89-е очко и находятся на второй позиции в Атлантическом дивизионе.

«Колорадо» 17 марта сыграет в гостях с «Оттавой», «Торонто» на следующий день примет «Каролину».