20 сейвов Сорокина помогли «Айлендерс» победить в гостях «Анахайм»

«Айлендерс» победили в матче регулярного чемпионата НХЛ «Анахайм» со счетом 6:3.

В составе «уток» забивали Макс Джонс (1-я минута) и дважды Кевин Шаттенкирк, сначала в равных составах (18), а потом в большинстве (56).

У клуба из Нью-Йорка дубль оформил Брок Нельсон (40, 50), также голами отличились Кайл Палмьери (13), Хадсон Фашинг (30), Пьер Энгвалль (43) и Зак Паризе (53).

Отметим, что российский голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин отразил 20 из 23 бросков по своим воротам.

«Островитяне» набрали 78 очков и попадают в зону плей-офф благодаря восьмому месту в Восточной конференции, «Дакс» лишь 14-е на Западе.

«Анахайм» 18 марта примет «Коламбус», «Айлендерс» на следующий день сыграют в гостях с «Сан-Хосе».