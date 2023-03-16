ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

20 сейвов Сорокина помогли «Айлендерс» победить в гостях «Анахайм»

Российский голкипер пропусти три шайбы в матче НХЛ.
16 марта 2023 10:53
автор: Максим Скороходов

«Айлендерс» победили в матче регулярного чемпионата НХЛ «Анахайм» со счетом 6:3.

В составе «уток» забивали Макс Джонс (1-я минута) и дважды Кевин Шаттенкирк, сначала в равных составах (18), а потом в большинстве (56).

У клуба из Нью-Йорка дубль оформил Брок Нельсон (40, 50), также голами отличились Кайл Палмьери (13), Хадсон Фашинг (30), Пьер Энгвалль (43) и Зак Паризе (53).

Отметим, что российский голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин отразил 20 из 23 бросков по своим воротам.

«Островитяне» набрали 78 очков и попадают в зону плей-офф благодаря восьмому месту в Восточной конференции, «Дакс» лишь 14-е на Западе.

«Анахайм» 18 марта примет «Коламбус», «Айлендерс» на следующий день сыграют в гостях с «Сан-Хосе».

источник: «Советский спорт»
20 сейвов Сорокина помогли «Айлендерс» победить в гостях «Анахайм»
Российский голкипер пропусти три шайбы в матче НХЛ.
16.03.2023 10:53
Хоккей
автор: Максим Скороходов
Овечкин признан лучшим игроком матча между «Вашингтоном» и «Баффало»
Российский хоккеист набрал два очка.
16.03.2023 10:26
Хоккей
автор: Максим Скороходов
«Кому нужен ваш Капризов?» Тренер «Миннесоты» доволен, как справляется команда без своего лидера
«Дикие» забросили в ворота «Сент-Луиса» восемь шайб.
16.03.2023 10:00
Хоккей
автор: Максим Скороходов
«Колорадо» победил «Торонто», Георгиев отразил 17 бросков и выиграл серию буллитов у Самсонова
Российский голкипер «кленовых листьев» сделал максимум для своей команды.
16.03.2023 09:39
Хоккей
автор: Максим Скороходов
Овечкин прокомментировал победу «Вашингтона» над «Баффало»
Россиянин был признан первой звездой матча.
16.03.2023 09:31
Хоккей
автор: Александр Шульгин
Хет-трик Бучневича не спас «Сент-Луис» от поражения в матче с «Миннесотой»
Команды забросили 13 шайб на двоих.
16.03.2023 08:42
Хоккей
автор: Александр Шульгин
Гол и передача Овечкина принесли «Вашингтону» победу над «Баффало»
Россиянин продолжает штурмовать рекорд Уэйна Гретцки.
16.03.2023 08:26
Хоккей
автор: Александр Шульгин
Игорь Ларионов: «Торпедо» может удивить СКА, если будет действовать раскрепощенно
Главный тренер нижегородцев высказался перед стартом серии.
15.03.2023 22:57
Хоккей
автор: Артур Гичунцев
«Чикаго» вызвал голкипера Худобина из фарм-клуба
Контракт хоккеиста со средней зарплатой 3,33 миллиона долларов действует до конца текущего сезона.
15.03.2023 19:12
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
КХЛ назвала лучших игроков первого раунда плей-офф
Четвертьфиналы стартуют 16 марта.
15.03.2023 17:57
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика