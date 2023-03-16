Разин подал в отставку с поста главного тренера «Северстали»

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин подал в отставку с поста главного тренера команды.

«Я исчерпал себя в «Северстали». Спасибо клубу. Я ухожу, пока не знаю куда, переговоры не вел. Мне надо перезагрузиться. Хочется перейти на новый уровень, прогрессировать в результатах», - сказал Разин на пресс-конференции, посвященной итогам сезона.

Напомним, что Разин возглавлял «Северсталь» с 2018 года. Под его руководством череповецкая команда трижды выходила в плей-офф КХЛ. В текущем сезоне «Северсталь» проиграла в 1/8 финала Кубка Гагарина московскому ЦСКА (3-4 в серии).