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Разин подал в отставку с поста главного тренера «Северстали»

Команда вылетела в первом раунде плей-офф Кубка Гагарина.
16 марта 2023 13:31
автор: Александр Евграфов

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин подал в отставку с поста главного тренера команды.

«Я исчерпал себя в «Северстали». Спасибо клубу. Я ухожу, пока не знаю куда, переговоры не вел. Мне надо перезагрузиться. Хочется перейти на новый уровень, прогрессировать в результатах», - сказал Разин на пресс-конференции, посвященной итогам сезона.

Напомним, что Разин возглавлял «Северсталь» с 2018 года. Под его руководством череповецкая команда трижды выходила в плей-офф КХЛ. В текущем сезоне «Северсталь» проиграла в 1/8 финала Кубка Гагарина московскому ЦСКА (3-4 в серии).

Разин подал в отставку с поста главного тренера «Северстали»
Команда вылетела в первом раунде плей-офф Кубка Гагарина.
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