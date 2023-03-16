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Тренерский штаб «Салавата Юлаева» останется в клубе еще на один сезон

Также сохранится и основной состав команды.
16 марта 2023 13:56
автор: Александр Евграфов

Тренерский штаб «Салавата Юлаева» и основной состав уфимской команды сохранится на следующий сезон, сообщил глава Башкирии Радий Хабиров на встрече с руководством команды.

«Сезон был чрезвычайно сложным, даже далёкие от хоккея люди это понимают. Благодарю вас за регулярный чемпионат. Вы заняли второе место в Восточной конференции. Это высокий результат, второй раз за последние 12 лет. Плей-офф. Понимаю, что соперник был тяжёлый. И с самого начала его нельзя было недооценивать. Вам нужно проанализировать, как и почему случилось, что проиграли. Но в жизни бывает так: один раз споткнулся – надо быстро встать и идти дальше. Лично я живу по такому принципу», - цитирует Хабирова пресс-служба главы Республики Башкортостан.

Глава республики поручил менеджменту клуба провести работу над ошибками по результатам выступления команды в плей-офф и начать подготовку к следующему сезону.

Радий Хабиров подчеркнул, что тренерский штаб и основной состав команды сохраняется.

Козлов возглавил «Салават Юлаев» в мае 2022 года. В плей-офф уфимцы проиграли в серии первого раунда владивостокскому «Адмиралу» (2-4).

Тренерский штаб «Салавата Юлаева» останется в клубе еще на один сезон
Также сохранится и основной состав команды.
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