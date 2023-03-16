КХЛ и нейросеть представили образы клубов, вышедших в полуфиналы конференций (фото)

Континентальная хоккейная лига представила образы команд-полуфиналистов конференций, созданных при помощи нейросети Stable Diffusion.

«Обучение нейросети под ассоциативный ряд каждого клуба занимало порядка 3-5 часов, затем происходила отладка запросов и создание финальных образов. По каждому клубу было создано порядка 600 вариантов картинок, из которых уже отбирался лучший. Центральная фигура каждого образа – это талисман команды. Именно он является одним из самых узнаваемых символов клуба, теперь талисманы предстали в фэнтазийной обработке», - говорится в сообщении пресс-службы КХЛ.

В полуфиналах Восточной конференции сыграют «Ак Барс» - «Адмирал» и «Авангард» - «Металлург», на Западе встретятся СКА – «Торпедо», ЦСКА – «Локомотив».

Пока представлены анонсы двух матчей, которые будут сыграны 16 марта. Две оставшиеся пары представят 17 марта.