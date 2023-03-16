«Ак Барс» дома обыграл «Адмирал» и повел в полуфинальной серии Восточной конференции 

Хоккеисты «Ак Барса» на своей площадке оказались сильнее «Адмирала» в первом матче 1/2 финала Восточной конференции Кубка Гагарина.

Отметим, что очная встреча хоккейных клубов завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев.

За домашнюю команду шайбы забросили Александр Радулов (11-я минута), Станислав Галиев (20) и Никита Лямкин (48). В составе гостей отличились Либор Шулак (23) и Николай Елисеев (30).

Таким образом, «Ак Барс» открыл счет в серии до четырех побед - 1:0. Следующая встреча состоится здесь же, в Казани, 18 марта.

КХЛ. Кубок Гагарина. Плей-офф.

1/2 финала Восточной конференции

Первая игра

«Ак Барс» (Казань) – «Адмирал» (Владивосток) – 3:2 (2:0, 0:2, 1:0)

Голы:

1:0 – Радулов (Галиев, Кагарлицкий), 10:02 (бол.)

2:0 – Галиев (Шипачев, Войнов), 19:03 (бол.)

2:1 – Шулак (Криштоф), 22:34 (мен.)

2:2 – Елисеев (Гутик, Червены), 29:32

3:2 – Лямкин (Петров), 47:08 (бол.)

Вратари: Мифтахов – Хомченко

Счет в серии: 1-0