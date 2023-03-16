Шайба Яшкина принесла победу СКА над «Торпедо» в первом матче полуфинала Запада

В первом полуфинальном матче Западной конференции питерский СКА на своем льду обыграл нижегородское «Торпедо».

Встреча завершилась в овертайме со счетом 2:1 в пользу хозяев, в составе которых отличились Николай Прохорикн с передач Андрея Педана и Святослава Гребенщикова и Дмитрий Яшкин.

Гости ответили точным броском Владислава Фирстова, которому ассистировали Денис Ян и Богдан Конюшков.

Таким образом, счет в серии стал 1-0 в пользу. Следующая встреча пройдет 18 марта в Санкт-Петербурге.

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Западная конференция. 1/2 финала

СКА (Санкт-Петербург) - «Торпедо» (Нижний Новгород) - 2:1 ОТ (0:0, 0:0, 1:1, 1:0)

Голы:

1:0 - Прохоркин (Педан, Гребенщиков), 45:17

1:1 - Фирстов (Ян, Конбшков), 57:18

2:1 - Яшкин, 65:09

Вратари: Николаев - Кульбаков

Счет в серии: 0-0.