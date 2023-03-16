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«Работа и дисциплина»: Ротенберг назвал причины победы СКА в матче с «Торпедо»

Питерцы начали полуфинальную серию Запада с победы в овертайме.
16 марта 2023 23:45
автор: Александр Шульгин

Главный тренер питерского СКА Роман Ротенберг прокомментировал результат первого матча полуфинальной серии плей-офф Западной конференции, в котором его обыграла нижегородское «Торпедо».

«В КХЛ вообще нет слабых соперников. Все соперники сильные. Большой перевес по силовым приёмам? Вы видели по ходу сезона, что мы всегда играем очень жёстко. Мы ничего не меняем, только улучшаем. Ключ к победе в серии - работа и дисциплина, других секретов нет», - приводит слова специалиста пресс-служба КХЛ.

Встреча завершилась в овертайме со счетом 2:1 в пользу хозяев, в составе которых отличились Николай Прохорикн с передач Андрея Педана и Святослава Гребенщикова и Дмитрий Яшкин.

Гости ответили точным броском Владислава Фирстова, которому ассистировали Денис Ян и Богдан Конюшков.

Таким образом, счет в серии стал 1-0 в пользу. Следующая встреча пройдет 18 марта в Санкт-Петербурге.

источник: КХЛ
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