Ларионов признался, что ему было вдвойне обидно проиграть СКА

Главный тренер нижегородского «Торпедо» Игорь Ларионов прокомментировал результат первого матча полуфинальной серии плей-офф Западной конференции, в котором его команда проиграла питерскому СКА.

«Игра состоит из элементов, когда ты можешь плохо играть и выигрывать. Когда хорошо играешь, имеешь массу моментов и проигрываешь, это вдвойне обидно. Сделаем акцент, что первый матч второго раунда, серьезный соперник. По качеству игры вопросов вообще нет, очень хороший матч. Можем играть лучше, но это начало серии. Уступаем 0-1, у нас есть 36 часов восстановиться и постараться выиграть матч в субботу», - приводит слова специалиста пресс-служба КХЛ.

Встреча завершилась в овертайме со счетом 2:1 в пользу хозяев, в составе которых отличились Николай Прохорикн с передач Андрея Педана и Святослава Гребенщикова и Дмитрий Яшкин.

Гости ответили точным броском Владислава Фирстова, которому ассистировали Денис Ян и Богдан Конюшков.

Таким образом, счет в серии стал 1-0 в пользу. Следующая встреча пройдет 18 марта в Санкт-Петербурге.