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«Флорида» забросила «Монреалю» девять шайб, Бобровский пропустил пять

Команды отличились 14 раз на двоих.
17 марта 2023 08:26
автор: Александр Шульгин

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Флорида Пантерз» на своем льду обыграла «Монреаль Канадиенс».

Встреча завершилась со счетом 9:5 в пользу хозяев, в составе которых дубли оформили Картер Верхеге и Аарон Экблад. Еще по одной шайбе забросили Колин Уайт, Густав Форслинг, Райан Ломберг, Сэм Райнхарт и Мэттью Ткачук.

Гости ответили точными бросками Майка Матесона, Энтони Ришара, Майкла Пеззетты, Рафаэля Арви-Пинара и Рема Питлика, реализовавшего большинство.

Российский голкипер «пантер» Сергей Бобровский провел на площадке весь матч.

«Флорида» набрала 75 очков и занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции.

«Монреаль» с 60 очками расположился на 14-й строчке.

источник: «Советский спорт»
«Флорида» забросила «Монреалю» девять шайб, Бобровский пропустил пять
Команды отличились 14 раз на двоих.
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