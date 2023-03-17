«Флорида» забросила «Монреалю» девять шайб, Бобровский пропустил пять

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Флорида Пантерз» на своем льду обыграла «Монреаль Канадиенс».

Встреча завершилась со счетом 9:5 в пользу хозяев, в составе которых дубли оформили Картер Верхеге и Аарон Экблад. Еще по одной шайбе забросили Колин Уайт, Густав Форслинг, Райан Ломберг, Сэм Райнхарт и Мэттью Ткачук.

Гости ответили точными бросками Майка Матесона, Энтони Ришара, Майкла Пеззетты, Рафаэля Арви-Пинара и Рема Питлика, реализовавшего большинство.

Российский голкипер «пантер» Сергей Бобровский провел на площадке весь матч.

«Флорида» набрала 75 очков и занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции.

«Монреаль» с 60 очками расположился на 14-й строчке.