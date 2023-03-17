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Передачи Панарина и Тарасенко помогли «Рейнджерс» победить «Питтсбург»

Россияне соорудили первую шайбу своей команды.
17 марта 2023 08:45
автор: Александр Шульгин

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» на своем льду обыграл «Питтсбург Пингвинз».

Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу хозяев, в составе которых дублем отметился Крис Крайдер. Еще по одной шайбе забросили Мика Зибанежад и Тайлер Мотт. Российские форварды команды Артемий Панарин и Владимир Тарасенко отметились голевыми передачами.

Гости ответили точными бросками Рикарда Ракелля и Джейка Гюнцела.

«Рейнджеры» набрали 88 очков и занимают шестое место в турнирной таблице восточной конференции.

«Пингвины» с 78 очками расположились на восьмом месте.

источник: «Советский спорт»
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