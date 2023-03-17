Шайба Ничушкина помогла «Колорадо» обыграть «Оттаву»

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Колорадо Эвеланш» на выезде обыграл «Оттаву Сенаторз».

Встреча завершилась со счетом 5:4 в пользу гостей, в составе которых отличились Кэйл Макар, Валерий Ничушкин, реализовавший большинство, Микко Рантанен, Эван Родригес и Ларс Эллер.

Хозяева ответили шайбами Дрейка Батерсона в большинстве, Шейна Пинто, Трэвиса Хэмоника и Брэдена Ткачука.

«Лавины» набрали 84 очка и поднялись на шестое место в турнирной таблице Западной конференции.

«Оттава» с 70 очками расположилась на 12-й строчке.