29 сэйвов Просветова помогли «Аризоне» обыграть «Ванкувер» в матче НХЛ

Сегодня, 17 марта, «Аризона» нанесла поражение «Ванкуверу» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счетом 3:2.

В составе победителей две шайбы забросил Трэвис Бойд. Еще один гол в активе Лоусона Круза. Российский вратарь «койотов» Иван Просветов отразил 29 бросков из 31.

Еще один россиянин, нападающий «Ванкувера» Андрей Кузьменко, забросил шайбу. Также за его команду отличился Элиас Петтерссон.

Таким образом, «Аризона» одержала третью победу кряду, а «Кэнакс» прервали серию из пяти выигрышей подряд.

19 марта «Койотс» примут «Чикаго», а «Ванкувер» в тот же день отправится в гости к «Лос-Анджелес Кингз».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Аризона» – «Ванкувер» – 3:2 (1:1, 1:0, 1:1)

Голы:

0:1 – 5 Кузьменко (Петтерссон, Бовилье)

1:1 – 19 Бойд (О’Брайэн)

2:1 – 32 Бойд (Хэйтон, Келлер)

3:1 – 41 Крауз (Маччелли, Седерстрем)

3:2 – 51 Петтерссон (Гарланд, Бовилье)

Вратари: Просветов 29/31 – Демко 24/27.