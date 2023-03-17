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Голкипер «Тампы-Бэй» Василевский сделал 32 сейва и выиграл серию буллитов у «Нью-Джерси»

Сергачев и Кучеров набрали очки за результативность.
17 марта 2023 09:19
автор: Максим Скороходов

«Тампа-Бэй» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ победила «Нью-Джерси» со счетом 4:3 Б.

В составе «молний» в основное время забивали Росс Колтон, которому ассистировал российский хоккеист Михаил Сергачев (2-я минута), и дважды Стивен Стэмкос, сначала в равных составах (39), а потом в большинстве, завершив комбинацию Сергачева и его соотечественника Никиты Кучерова (56).

У «дьяволов» аналогичный дубль, отличившись сначала в равных составах, потом в большинстве оформил Тимо Майер (50, 58), ранее шайбу забросил Томаш Татар (29).

Команды выявили победителя в серии буллитов, «Тампа» выиграла - 2:1, а решающий бросок совершил Александр Киллорн.

«Лайтнинг» набрал 88 очков и занимает третье место в Атлантическом дивизионе. «Девилз» добыли 95-е очко и идут вторыми в Столичном дивизионе.

«Нью-Джерси» в ночь с 18 на 19 мая сыграет в гостях с «Флоридой», «Тампа-Бэй» в это время примет «Монреаль».

источник: «Советский спорт»
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