Передача Орлова помогла «Бостону» обыграть «Виннипег»

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Бостон Брюинз» на выезде нанес поражение «Виннипег Джетс».

Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей, в составе которых отличились Трент Фредерик, Павел Заха с передачи Дмитрия Орлова и Томаш Носек.

«Бостон» продолжает уверенно лидировать на Востоке и во всей «регулярке», оставаясь единственной пока командой, перешагнувшей рубеж в 100 очков (107).

«Виннипег» с 79 очками пока удерживает восьмую строчку на Западе, претендуя на попадание в плей-офф Кубка Стэнли.