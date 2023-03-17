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Передача Орлова помогла «Бостону» обыграть «Виннипег»

Россиянин продолжает демонстрировать результативную игру в составе новой команды.
17 марта 2023 09:32
автор: Александр Шульгин

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Бостон Брюинз» на выезде нанес поражение «Виннипег Джетс».

Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей, в составе которых отличились Трент Фредерик, Павел Заха с передачи Дмитрия Орлова и Томаш Носек.

«Бостон» продолжает уверенно лидировать на Востоке и во всей «регулярке», оставаясь единственной пока командой, перешагнувшей рубеж в 100 очков (107).

«Виннипег» с 79 очками пока удерживает восьмую строчку на Западе, претендуя на попадание в плей-офф Кубка Стэнли.

источник: «Советский спорт»
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