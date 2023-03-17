«Калгари» разгромил «Вегас», Задоров отдал голевую передачу

«Калгари» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ победил «Вегас» со счетом 7:2.

В составе канадской команды по дублю оформили Тайлер Тоффоли (забив на 24-й и 54-й минутах) и Блейк Коулмэн, во втором случае поразивший пустые ворота (38, 56), также по шайбе забросили Маккензи Уигар (16), Микаэль Баклунд в большинстве (49) и Диллон Дюбе, которому ассистировал российский хоккеист Никита Задоров (57).

У американского клуба забивали Зак Уайтклауд (33) и Райли Смит (36).

«Голден Найтс» продолжают с 90 очками лидировать в Тихоокеанском дивизионе, в турнирной таблице которого «Флэймз» идут с 76 очками пятыми.

«Калгари» 19 марта примет «Даллас», «Вегас» в этот же день сыграет дома против «Коламбуса».