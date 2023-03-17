ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

«Калгари» разгромил «Вегас», Задоров отдал голевую передачу

Матч регулярного чемпионата НХЛ прошел в США.
17 марта 2023 09:48
автор: Максим Скороходов

«Калгари» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ победил «Вегас» со счетом 7:2.

В составе канадской команды по дублю оформили Тайлер Тоффоли (забив на 24-й и 54-й минутах) и Блейк Коулмэн, во втором случае поразивший пустые ворота (38, 56), также по шайбе забросили Маккензи Уигар (16), Микаэль Баклунд в большинстве (49) и Диллон Дюбе, которому ассистировал российский хоккеист Никита Задоров (57).

У американского клуба забивали Зак Уайтклауд (33) и Райли Смит (36).

«Голден Найтс» продолжают с 90 очками лидировать в Тихоокеанском дивизионе, в турнирной таблице которого «Флэймз» идут с 76 очками пятыми.

«Калгари» 19 марта примет «Даллас», «Вегас» в этот же день сыграет дома против «Коламбуса».

источник: «Советский спорт»
«Калгари» разгромил «Вегас», Задоров отдал голевую передачу
Матч регулярного чемпионата НХЛ прошел в США.
17.03.2023 09:48
Хоккей
автор: Максим Скороходов
Передача Орлова помогла «Бостону» обыграть «Виннипег»
Россиянин продолжает демонстрировать результативную игру в составе новой команды.
17.03.2023 09:32
Хоккей
автор: Александр Шульгин
Голкипер «Тампы-Бэй» Василевский сделал 32 сейва и выиграл серию буллитов у «Нью-Джерси»
Сергачев и Кучеров набрали очки за результативность.
17.03.2023 09:19
Хоккей
автор: Максим Скороходов
29 сэйвов Просветова помогли «Аризоне» обыграть «Ванкувер» в матче НХЛ
«Койоты» одержали третью победу кряду.
17.03.2023 09:11
Хоккей
автор: Артур Гичунцев
Шайба Ничушкина помогла «Колорадо» обыграть «Оттаву»
Россиянин реализовал численное преимущество.
17.03.2023 09:04
Хоккей
автор: Александр Шульгин
Передачи Панарина и Тарасенко помогли «Рейнджерс» победить «Питтсбург»
Россияне соорудили первую шайбу своей команды.
17.03.2023 08:45
Хоккей
автор: Александр Шульгин
«Флорида» забросила «Монреалю» девять шайб, Бобровский пропустил пять
Команды отличились 14 раз на двоих.
17.03.2023 08:26
Хоккей
автор: Александр Шульгин
«Работа и дисциплина»: Ротенберг назвал причины победы СКА в матче с «Торпедо»
Питерцы начали полуфинальную серию Запада с победы в овертайме.
16.03.2023 23:45
Хоккей
автор: Александр Шульгин
Ларионов признался, что ему было вдвойне обидно проиграть СКА
Первый матч серии выявил победителя только в овертайме.
16.03.2023 23:11
Хоккей
автор: Александр Шульгин
Шайба Яшкина принесла победу СКА над «Торпедо» в первом матче полуфинала Запада
Питерцы сломили сопротивление соперника только в овертайме.
16.03.2023 22:18
Хоккей
автор: Александр Шульгин
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика